Sport ook belangrijk bij gemeenteraadsverkiezingen

Sport speelt een belangrijke rol bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat blijkt uit een peiling die het sportonderzoeksinstituut Mulier Instituut heeft uitgevoerd.

Eén op de vijf kiesgerechtigden zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen bij de keuze in het stemhokje. 40 procent van de kiesgerechtigden vindt dat de gemeente niet moet bezuinigen op het sport- en beweegbeleid.

Kiezers letten vooral op het schoolzwemmen. Bijna de helft van de kiesgerechtigden ziet graag dat de gemeente extra investeert in schoolzwemmen. Een kwart van de kiesgerechtigden noemt topsport als bezuinigingsoptie voor gemeenten.

Vooral sporters en mensen die actief zijn in een sportvereniging vinden sport een belangrijk verkiezingspunt. Maar ook in de samenleving is er veel draagvlak voor sport, zeggen de onderzoekers. Kiezers vinden het belangrijk dat gemeenten sportclubs ondersteunen door sportaccommodaties te beheren en te onderhouden.

Wil jij weten waar de gemeente allemaal over gaat? Je ziet het in de video hieronder: