Staat New York klaagt Weinstein Company aan

De procureur-generaal van de Amerikaanse staat New York sleept filmmaatschappij The Weinstein Company, dat is gevestigd in New York, voor de rechter. Volgens procureur-generaal Eric Schneiderman heeft het bedrijf zijn werknemers niet goed beschermd tegen seksuele intimidatie en discriminatie.

Volgens Schneiderman moeten slachtoffers financieel worden gecompenseerd door het bedrijf.

De procureur-generaal begon in oktober een onderzoek naar The Weinstein Company, nadat naar buiten was gekomen dat medeoprichter en toenmalig eigenaar Harvey Weinstein zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag tegenover actrices en medewerksters van zijn bedrijf. Weinstein werd daarop ontslagen door zijn eigen bedrijf.

Baby's maken

Uit het onderzoek van de procureur-generaal blijkt dat vrouwen die moesten werken onder Weinstein constant te maken hadden met obsceen gedrag, vulgair schelden, seksuele handelingen en dreigingen met geweld. Zo zou Weinstein tegen een vrouwelijke medewerker hebben geschreeuwd dat ze het bedrijf moest verlaten en "baby's moest gaan maken omdat ze nergens anders goed in was". Andere medewerkers bedreigde hij met de dood.

The Weinstein Company wordt mogelijk verkocht aan investeerders, maar de verkoop wordt waarschijnlijk stilgelegd zolang deze rechtszaak loopt.