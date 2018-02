Verwarde man opgepakt na bedreigen Turkse ambassade

In Dordrecht is vanavond een verwarde man opgepakt. De man had de Turkse ambassade in Den Haag bedreigd. Volgens omroep West belde hij aan het begin van de avond de ambassade met de mededeling dat twee mensen een aanslag wilden plegen op het gebouw.

Toen de politie bij het huis in Dordrecht kwam waar de man verbleef, kwam hij naar buiten met iets wat op een vuurwapen leek. De politie loste enkele waarschuwingsschoten. De man had volgens de politie eerder valse meldingen gedaan.

De politie nam geen risico en agenten in kogelwerende vesten zetten de omgeving van de Turkse ambassade enige tijd af.