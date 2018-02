Merkel verdedigt coalitieakkoord met SPD

Bondskanselier Merkel heeft in een interview voor de Duitse tv-zender ZDF het regeerakkoord verdedigd dat ze heeft gesloten met de sociaal-democratische SPD. Met het akkoord kwam een eind aan de langste kabinetsformatie in Duitsland van na de oorlog. De Bondsdagverkiezingen waren op 24 september.

In Merkels CDU heerst onvrede over het feit dat de SPD, die bij de verkiezingen een zware nederlaag leed en maar 20 procent van de stemmen kreeg, zes ministersposten krijgt in het nieuwe kabinet. Daaronder zijn de sleutelposten Financiën, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken. Vooral het feit dat de CDU Financën afstond aan de SPD is voor veel partijgenoten van Merkel een bittere pil.

Merkel noemde dat "inderdaad pijnlijk" en ze erkende dat de CDU en zusterpartij CSU een prijs hebben moeten betalen voor de totstandkoming van een stabiele regering.

'Jongere ministers'

De kritiek in de CDU gaat inmiddels al zo ver dat binnen de partij openlijk gesproken wordt over de opvolging van Merkel.

De bondskanselier liet er echter geen twijfel over bestaan dat ze de termijn van vier jaar wil uitzitten. Als de leden van de SPD het regeerakkoord afwijzen, zullen nieuwe verkiezingen waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Ze zei dat ze dan ook weer beschikbaar is als kandidaat-bondskanselier. Merkel hoopt dat ze jongere partijgenoten bereid vindt om minister te worden in het nieuwe kabinet.