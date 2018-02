Blokkade bij 150 melkveehouders opgeheven

Bij ruim 150 bedrijven is de blokkade vanwege de zogenoemde kalverfraude opgeheven, heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. Bij zo'n 100 bedrijven werd ten onrechte uitgegaan van een foute leeftijdsgrens van geïmporteerde koeien. Ongeveer 50 melkveehouders hebben aanvullende informatie geleverd waardoor hun administratie weer op orde is.

Aanvankelijk waren er 2100 bedrijven geblokkeerd, waar onregelmatigheden zijn geconstateerd in het Identificatie- & Registratiesysteem. De overgebleven bedrijven blijven geblokkeerd totdat hun registratie helemaal op orde is.

Ziektes

De fraude kwam vorige maand aan het licht. Meerdere pasgeboren kalfjes worden toegeschreven aan één koe, waardoor andere koeien op papier niet hebben gekalfd en daarom nog niet als melkkoe staan geregistreerd. Zo kan een boer in werkelijkheid meer melkkoeien houden dan is toegestaan. Het aantal melkkoeien is beperkt om de hoeveelheid fosfaat (uit de mest) te reduceren.

Het Identificatie- & Registratiesysteem is onder andere van groot belang om dieren te kunnen traceren bij de uitbraak van ziektes, waarmee verdere verspreiding kan worden voorkomen.

Proces-verbaal

De onregelmatigheden zijn ontdekt doordat verschillende administratieve systemen naast elkaar zijn gelegd. Een groot aantal melkveehouders bleek zijn administratie niet op orde te hebben. De boeren noemen de cijfers over de koeienfraude onwaarschijnlijk hoog.

Uit een eerste inspectie bij 99 bedrijven bleek dat in 47 gevallen de registratie niet overeenkwam met de situatie in de stal. Tegen deze bedrijven is proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek wordt de komende weken voortgezet.