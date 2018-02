Vuurzee door vloeibaar aardgas op Chinese snelweg

In Noord-China is een grote vlammenzee ontstaan op een snelweg. Eerst vatte een spoor van vloeibaar gas vlam dat op de weg en in de berm lag. Daarna vloog ook de lng-tankauto in brand waar het gas uit was gekomen. Meerdere auto's die in de buurt van de tankauto stonden, vlogen ook in brand.

De maker van de beelden wist aan de vuurzee te ontkomen door achteruit te rijden. Op de beelden is ook te zien dat de inzittenden van de auto's die wel in brand vlogen ook weg konden komen. De twee inzittenden van de tankauto liepen brandwonden op.