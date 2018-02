Aangehouden carnavalsvierder probeert agent te wurgen

Een 30-jarige man heeft vannacht geprobeerd een agent te wurgen in Roosendaal. Bij zijn aanhouding klemde de onder invloed verkerende carnavalsvierder zijn arm om de nek van de agent en liet niet meer los.

Collega's schoten de agent te hulp en gebruikten pepperspray, maar de verdachte bleef zich verzetten. Volgens de politie dacht de agent dat zijn laatste uur geslagen had. "Het was heel heftig, die man was beresterk en niet onder controle te krijgen", zegt een woordvoerder. "De agent bleef vastzitten in die klem, de man viel en trok hem mee naar beneden. De collega had op een gegeven moment echt ademnood." Uiteindelijk wist de agent zich los te rukken.

De verdachte had gedronken en drugs gebruikt. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.

Verklede meisjes

De agent wilde de man aanhouden na een incident voor een café. De man viel een paar verklede meisjes lastig. Hij sloeg op een statafel en schopte er hard tegenaan. De agent sprak hem daarop aan en vroeg om zijn identiteitsbewijs, waarop de man agressief reageerde.

De agent heeft een gescheurde kuitspier opgelopen bij het incident. Ook heeft hij last van een stijve nek en een schorre stem. Een andere agent is na de worsteling behandeld aan een hoofdwond. Of hij door de verdachte of door een collega is geraakt, is onduidelijk.