Zwaargewonde door explosie en brand in flat Venlo

Bij een explosie en een brand op de derde verdieping van een flat in Venlo is vanmiddag een persoon zwaargewond geraakt. De brandweer denkt dat het de bewoner is van de woning waar de ontploffing was.

Zeven mensen zijn ter plaatse behandeld door hulpverleners. Volgens de brandweer hadden ze te veel rook ingeademd. Onder de slachtoffers met klachten waren ook agenten die eerste hulp hebben verleend aan de zwaargewonde bewoner.

Traumahelikopter

De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Het flatgebouw werd ontruimd. Op foto's is te zien dat de ramen van de woning eruit zijn geblazen door de explosie.