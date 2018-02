Doden door explosie gasfles tijdens carnavalsviering in Bolivia

Bij een drukbezochte carnavalsoptocht in de Boliviaanse stad Oruro zijn zeker acht doden gevallen en 40 mensen gewond geraakt door een explosie. Een gasfles van een straatverkoper zou zijn ontploft, nadat hete olie een gastoevoerslang had aangetast.

Volgens de politie zijn onder de doden zeker drie kinderen. Zeker dertien gewonden liggen in het ziekenhuis.

President Morales heeft ontsteld gereageerd op het incident. Hulpverleners vanuit omliggende plaatsen zijn naar Oruro gestuurd.

Immaterieel erfgoed

De carnavalsviering in Oruro, zo'n 225 kilometer ten zuiden van hoofdstad La Paz, is een van de populairste van Zuid-Amerika. Sinds 2001 staat het feest op de lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO.

Dit jaar werden zo'n 450.000 mensen bij het carnavalsfeest verwacht. Onder de bezoekers zijn ook veel buitenlandse toeristen.

Het is niet voor het eerst dat het feest in Oruro een zwart randje krijgt door een dodelijk ongeluk. In 2014 vielen vier doden doordat een loopbrug instortte.