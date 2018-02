Vluchten Schiphol tot in de avond vertraagd door windstoten

Door harde windstoten hebben zowel aankomende als vertrekkende vliegtuigen op Schiphol vertraging. Die kan oplopen tot een uur. Een woordvoerder verwacht dat de hinder tot de avond aanhoudt.

Normaal zijn er drie banen in gebruik voor stijgen en landen. Door de harde westenwind zijn dat er nu twee. Vliegtuigen die aankomen, moeten daarom rondjes vliegen voor ze kunnen landen, schrijft NH Nieuws.

"En als een vliegtuig later is aangekomen, kan het ook niet meer op tijd vertrekken," zegt een woordvoerder. Uit het vluchtschema van Schiphol blijkt dat ruim de helft van de binnenkomende en vertrekkende vluchten een half uur tot een uur later is.

Hoewel het in de zuidelijke provincies vakantie is, zijn er volgens de woordvoerder geen extreem lange wachtrijen. Hij raadt reizigers wel aan voor vertrek de actuele vertrek- of aankomsttijden te bekijken.