Carnaval ook boven de rivieren: iedereen is welkom, als je maar kan feesten

Het verschil met hoe carnaval onder de rivieren wordt gevierd is volgens Witteman dat het in De Zilk meer lokaal georiënteerd is. "Dit is echt dorps: ons kent ons. Wij hebben een grote feestzaal waar iedereen op afkomt, in het zuiden is het wat meer verspreid in verschillende kroegen."

Toch betekent dat niet dat feestvierders uit andere plaatsen niet welkom zijn. Volgens Witteman is het juist de moeite waard om eens naar De Zilk te komen. "Als je maar een feestje kan bouwen."

Zwaag: 'carnaval wordt er hier met de paplepel ingegoten'

Net als in Oldenzaal en in De Zilk staat de grote carnavalsoptocht in Zwaag vandaag centraal. Een voorproefje van die tocht kreeg het Noord-Hollandse dorp gisteren al, toen er een kinderoptocht werd gehouden, waar 60 groepjes aan deelnamen.

"De grote optocht van vandaag is echt de moeite waard", zegt Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker. "Dit jaar is de tocht populairder dan vorig jaar: er doen vijf groepen meer mee. In totaal zijn er ruim 500 deelnemers."