Passagiersvliegtuig neergestort bij Moskou

In Rusland, in de regio rond Moskou, is een vliegtuig neergestort. Aan boord zouden 71 mensen zijn, onder wie zes bemanningsleden. Het ministerie van Noodsituaties zou de rampplek inmiddels hebben gelokaliseerd. Niemand zou de crash hebben overleefd.

Het toestel was opgestegen vanaf de internationale luchthaven Domodedovo en was naar verluidt op weg naar de stad Orsk, bij de grens met Kazachstan. Er zouden veel mensen uit die regio aan boord zijn geweest. Twee minuten na het opstijgen zou het toestel van de radar zijn verdwenen. Het is neergestort in Argunovo, zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.