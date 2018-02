Myanmar vervolgt 10 militairen en agenten voor moord op moslims

Correspondent Michel Maas zegt dat Myanmar het met de vervolging van de tien wil doen voorkomen alsof de wet wordt gerespecteerd. "Het klinkt vooral als een zwakke poging de rest van het geweld in Rakhine weg te moffelen. Het feit dat niemand toegang krijgt tot Rakhine om daar ter plekke het geweld te onderzoeken, pleit niet in het voordeel van de militairen."

Reuters bracht afgelopen vrijdag een bericht over de moord op de tien, die zijn begraven in een massagraf. De autoriteiten ontkennen dat de timing van de vervolging daarmee samenhangt. Twee Myanmarese journalisten van Reuters die onderzoek deden naar de gebeurtenissen zijn op 12 december gearresteerd. Ze kunnen een lange gevangenisstraf krijgen omdat ze geheime documenten gebruikt zouden hebben.

Exodus

Het afgelopen half jaar zijn bijna 700.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. Die exodus volgde op een massale legeroperatie in de noordwestelijke deelstaat Rakhine, die weer een reactie was op een aanval van Rohingya-milities op het leger en de politie. De legeroperatie heeft geleid tot duizenden doden onder de moslim-bevolking. Dorpen zijn in brand gestoken en vrouwen en meisjes zijn stelselmatig verkracht. De Verenigde Naties concludeerden dat er sprake is van etnische zuivering.

"Het Myanmarese leger wijst alle berichten domweg van de hand", zegt Maas. "Het is of niet gebeurd, of het werk van moslimterroristen. Deze ene zaak is echter zo diep uitgespit dat ontkennen geen zin heeft."