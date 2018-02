Zwarte carnavalstaxi's krijgen boete van 4300 euro

In Den Bosch en Eindhoven zijn dit weekend 25 illegale taxichauffeurs aangehouden. Ze wilden profiteren van de carnavalsdrukte. Op snorren staat een boete van 4300 euro.

Wie eerder betrapt is, moet 10.000 euro betalen en mogelijk wordt dan ook de auto in beslag genomen.

Zwarte taxi's zijn een bekend fenomeen tijdens carnaval; daarom controleren de politie en Inspectie Leefomgeving en Transport intensief op vergunningen, schrijft Omroep Brabant.

Het team Verkeer is tijdens de carnaval ook extra alert op dronken rijders. Het heeft tien "alcomobilisten" gepakt en drie rijbewijzen ingenomen.

In Breda werden gisteravond en vannacht ook negen carnavalvierders opgepakt. Vier voor mishandeling, de anderen voor belediging of het verstoren van de openbare orde. In Tilburg zijn vier mensen aangehouden voor vergelijkbare zaken. "Fijne carnaval verder en zoek op tijd een toilet", twittert de Tilburgse politie, die negentien feestvierders op de bon slingerde voor wildplassen.