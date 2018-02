Zeker 20 gewonden bij aardbeving Zuid-Korea

Bij een aardbeving in Zuid-Korea zijn vanochtend vroeg zeker twintig mensen gewond geraakt. De beving trof de stad Pohang in het zuidoosten van Zuid-Korea. Die plaats ligt op ongeveer 180 kilometer van Pyeongchang, waar de Olympische Spelen bezig zijn.

De trillingen waren het hevigst in de regio rond Pohang, maar de beving werd ook gevoeld in andere delen van Zuid-Korea. De brandweer in de hoofdstad Seoul, in het noordwesten, werd zo'n 1400 keer gebeld door verontruste inwoners.

Naschok

Geen van de gewonden is in levensgevaar. De slachtoffers liepen veelal lichte verwondingen op. De autoriteiten in Pohang zijn nog bezig de schade aan gebouwen in kaart te brengen.

Volgens Koreaanse meteorologen was de beving een naschok van een zware aardbeving in november. Toen raakten 82 mensen gewond.