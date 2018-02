Egyptisch leger doodt zestien extremisten in de Sinaï

Egypte heeft bij een grote operatie in de Sinaï naar eigen zeggen zestien extremisten gedood. Volgens het leger werden bij elkaar 66 doelen aangevallen, waaronder wapenopslagplaatsen, SUV's en motoren.

De meeste doelen lagen in de Sinaï, maar de operatie was ook deels in de Nijldelta en ten westen van de Nijl in de woestijn. De operatie ging vrijdag van start.

Op het schiereiland is een tak van terreurgroepering IS actief. De afgelopen jaren werden honderden militairen en agenten gedood bij aanslagen.

Aanval op moskee

In november gaf president Sisi opdracht om de extremisten binnen drie maanden te verslaan. Hij deed dat na een aanslag op een moskee in de Sinaï waarbij meer dan 300 doden vielen. Er ging een bom af, waarna terroristen het vuur openden op moskeebezoekers.

De moskee werd bezocht door aanhangers van het soefisme, een liberale variant van de islam die zich op de mystieke ervaring van God richt en waar IS fel op tegen is.

Islamitische extremisten plegen sinds 2013 geregeld aanslagen in Egypte. In dat jaar zette het Egyptische leger de gekozen president Morsi van de Moslimbroederschap af. Hij is veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij terreurdaden.