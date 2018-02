Wekdienst 11/2: alle ogen gericht op Sven Kramer en écht begin carnaval

Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Omwonenden van de Doubletstraat in Den Haag demonstreren vanmiddag omdat ze prostitutieramen in de straat willen sluiten. Zij willen een einde aan de seksuele uitbuiting van vrouwen in hun wijk en eisen goede uitstapprogramma's.

In grote delen van (zuidelijk) Nederland is vandaag het officiële begin van het carnaval. Onder meer in Weert, Tilburg, Maastricht, Heerlen en Den Bosch zijn optochten.

In de Eredivisie voetbalt Ajax om 12.30 uur thuis tegen FC Twente. Om 14.30 uur ontvangt Vitesse Feyenoord en speelt NAC Breda in Rotterdam tegen Excelsior. De laatste wedstrijd is FC Groningen - ADO Den Haag. Die wedstrijd begint om 16.30 uur.