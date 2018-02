Netanyahu belt Poetin na neerhalen Israëlisch vliegtuig door Syrië

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft met de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson gesproken. De telefoongesprekken vonden plaats nadat het Syrische leger vannacht een Israëlisch gevechtsvliegtuig had neergehaald.

Netanyahu heeft tegen Poetin gezegd dat Israël zichzelf zal blijven verdedigen en Iran ervan zal weerhouden om voet aan de grond te krijgen in Syrië. Poetin wees op de noodzaak om nieuwe confrontaties en verdere escalatie in de regio te voorkomen.

Rusland steunt, net als Iran, het regime van de Syrische president Assad en heeft militairen in Syrië zitten. Netanyahu zei na het telefoongesprek dat de Israëlische en Russische legers blijven samenwerken.

'Gevaarlijk'

De VS laat weten "zeer bezorgd" te zijn en zegt vierkant achter het recht van Israël te staan om zichzelf te verdedigen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat de acties van Iran gevaarlijk zijn voor de inwoners van de hele regio, van Jemen tot Libanon .

Het gevechtsvliegtuig werd vannacht uit de lucht geschoten nadat de Israëliërs aanvallen hadden uitgevoerd op twaalf Iraanse doelen in Syrië. Die aanvallen waren volgens Israël een reactie op een Iraanse drone die vanuit Syrië het Israëlische luchtruim in was gestuurd.