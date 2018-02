Satudarah-kopstuk opnieuw opgepakt in Oostenrijk

Satudarah-kopstuk Michel B. is opnieuw opgepakt in Oostenrijk. Het OM heeft naar eigen zeggen een uitgebreid arrestatiebevel naar Oostenrijk gestuurd, waarna B. weer in hechtenis is genomen.

De 52-jarige B. werd vorige week vrijdag in de Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos opgepakt door een speciale politie-eenheid. Na betaling van 30.000 euro borg kwam hij maandag vrij, tot ongenoegen van politie en justitie in Nederland.

Een woordvoerder van het OM zegt blij te zijn dat B. nu weer vastzit. "Dat zien wij liever dan dat hij in vrijheid procedures kan afwachten." Hij zegt niet te weten hoe lang het duurt voordat B. aan Nederland wordt uitgeleverd.

B. is mede-oprichter van motorclub Satudarah en stond sinds oktober op de Nationale Opsporingslijst. Hij en drie andere Satudarah-kopstukken worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Hij was maandenlang voortvluchtig.