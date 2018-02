Koerden demonstreren in Den Haag tegen Turkse inval Afrin

Een Koerdische demonstratie in Den Haag tegen de Turkse inval in de Syrische grensregio Afrin is rustig verlopen. Dat zeggen demonstranten en politie. Bij eerdere demonstraties was het korte tijd onrustig na confrontaties met Turkse tegendemonstranten. Daarbij werden verschillende mensen opgepakt.

Over het aantal demonstranten dat vandaag mee heeft gelopen van het Malieveld naar het Vredespaleis en terug, lopen de schattingen uiteen. Volgens een van de leden van het platform "Kom in Actie voor Afrin", waren het er drie- à vierduizend, de politie houdt het op ongeveer duizend mensen.

'Olijftak'

Turkije viel vorige maand de Koerdische enclave Afrin in Syrië binnen onder de naam 'Operatie Olijftak'. Doelwit is de Koerdische militie YPG in het noordwesten van het land. Volgens de Turkse regering heeft de militie banden met de Koerdische terreurgroep PKK.

De aanval is tegen het zere been van de Amerikanen. De VS ondersteunt de YPG-strijders, zij vormen de grondtroepen in de campagne tegen IS in Syrië.