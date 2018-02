Busongeluk Indonesië kost zeker 27 mensen het leven

Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg waarna de bus achterwaarts een heuvel af rolde. De remmen werkten niet, waarna de bus een motorrijder raakte en over de kop sloeg.

De bus belandde op het dak. In het voertuig zaten meer dan 40 binnenlandse toeristen. Volgens de politie zijn 16 passagiers gewond geraakt, van wie sommigen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

Het ongeluk gebeurde in het district Subang in het westelijk deel van Java. De bus was onderweg van een populair resort in de bergen, Tangkuban Perahu, naar Tangerang, een stad bij de hoofdstad Jakarta.