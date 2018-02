Poolse adviseur: Israël wil monopolie op Holocaust behouden

Een adviseur van de Poolse president zegt dat de negatieve reactie van Israël op de Poolse Holocaust-wet voortkomt uit een gevoel van schaamte over de passiviteit van Joden gedurende de Holocaust.

Adviseur Andrzej Zybertowicz, die ook hoogleraar sociologie is, noemt in een kranteninterview de Israëlische reactie anti-Pools. Het toont volgens hem ook aan dat Israël er alles aan doet om "het monopolie op de Holocaust te behouden".

Veel Joden pleegden verraad tijdens de Tweede Wereldoorlog, of collaboreerden, zegt Zybertowicz. Israël worstelt daar volgens hem kennelijk nog steeds mee.

Joden zijn vaker beschreven als passief tijdens de Holocaust. Onder meer de opstanden in het Joodse getto van Warschau en in de kampen Sobibor en Treblinka weerspreken dat.

Passief

Israël heeft scherpe kritiek op de wet die het strafbaar stelt om Polen medeverantwoordelijk te stellen voor de misdaden van de nazi's in Polen. De Israëli's vrezen dat de wet de weg vrijmaakt om de rol van individuele Polen bij de Jodenvervolging te ontkennen en te verdonkeremanen.

De Poolse regering zegt dat de wet noodzakelijk is om te voorkomen dat Polen ervan worden beschuldigd dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de genocide door de nazi's. Polen is het meest gebeten op de term 'Poolse kampen' voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi's.

Merkel

Bondskanselier Merkel heeft vandaag gezegd dat ze zich niet zal bemoeien met de Poolse wet, die deze week definitief werd aangenomen. "Als Duitsers zijn wij verantwoordelijk voor wat er in de Holocaust gebeurd is", zei ze in haar wekelijkse podcast.

Merkel ontvangt de Poolse premier Morawiecki vrijdag in Berlijn.