Week in beeld: historische handdruk en balende beurshandelaren

In Pyeongchang zijn de Olympische Spelen van start gegaan. En die begonnen met een historische gebeurtenis: bij de openingsceremonie gaven Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en de Zuid-Koreaanse president Moon elkaar een hand.

In eigen land werd deze week gestart met de strafzaak tegen Willem Holleeder, die in de eerste dagen van het megaproces openlijk praatte. Ook kon er op sommige plekken weer eens geschaatst worden op natuurijs.

En de Europese beurzen sloten de week af met forse verliezen. De AEX eindigde 1,5 procent in de min; de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,4 procent in. Ook de beurzen in Azië en de Verenigde Staten hadden geen goede week.

Dat en meer in de week in beeld.