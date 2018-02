Rusland en Estland ruilen twee spionnen uit

Rusland en Estland hebben twee spionnen uitgewisseld. De gevangenen zijn geruild bij een grenspost, melden Estse media. De veiligheidsdienst in Estland heeft de spionnenruil bevestigd.

De Est is Raivo Susi. Hij zat in Rusland een gevangenisstraf uit van 12 jaar wegens spionage. De Rus, Artern Zintsenko, is afgelopen mei in Estland veroordeeld tot 5 jaar cel voor hetzelfde vergrijp.

Estland is lid van de EU en de NAVO en heeft een grote Russische minderheid binnen zijn grenzen wonen. De relatie met Rusland is bekoeld door de Oekraïne-crisis. De twee landen hebben de afgelopen jaren verschillende keren mensen opgepakt in wederzijdse spionagezaken.

De Estse veiligheidsdienst zegt dat zij "een Russische spion en misdadiger hebben uitgewisseld tegen een Estse zakenman die nu na lange tijd kan terugkeren naar zijn geliefden". De Russische overheid heeft nog niet gereageerd op de kwestie.