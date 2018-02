Erdogan: Turkse helikopter neergehaald in Syrië

Een Turkse legerhelikopter is neergehaald in het noordwesten van Syrië tijdens een operatie tegen de Koerden. Dat heeft de Turkse president Erdogan tegen leden van zijn AK-partij gezegd. Daarbij zijn twee Turkse soldaten om het leven gekomen. Erdogan zei dat de verantwoordelijken "een hoge prijs zullen betalen".

Tegen de zin van de internationale gemeenschap voert Turkije sinds eind januari de 'Operatie Olijftak' uit in de regio Afrin, waar veel Koerden wonen. Woordvoerders van de Koerdische militie YPG claimen dat zij inderdaad een helikopter in het gebied hebben neergehaald.

De Turkse premier Yildirim zei later dat het niet duidelijk is of de helikopter door de Koerden is neergehaald en dat de oorzaak van de crash wordt onderzocht. Voor zover bekend is het het eerste toestel dat de Turken verliezen tijdens 'Operatie Olijftak'.

Nog meer Turkse doden

Ankara beschouwt de YPG als de Syrische verlengde arm van de verboden Koerdische PKK, die staat aangemerkt als terroristische organisatie. Bij andere operaties in Afrin zijn vandaag negen Turkse soldaten omgekomen, waarmee het totaal aantal doden op elf komt. Dat is het hoogste aantal Turkse doden in een dag sinds het begin van de operatie in Afrin.

De oorlog in Syrië gaat in maart zijn achtste jaar in. Wat begon als een opstand tegen de Syrische president Assad, is verworden tot een strijdtoneel waarbij verschillende landen betrokken zijn, zoals de VS, Rusland, Iran en Turkije.