Bij een busongeluk in Hongkong zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Er zijn ongeveer vijftig gewonden.

De slachtoffers zaten in een dubbeldekker die op zijn kant terechtkwam. Volgens overlevenden reed de bus te hard. De doden zijn vijftien mannen en drie vrouwen.

Het is het ergste busongeluk sinds 2003 in Hongkong. Toen stortte een bus in het water, nadat hij op een brug in botsing was gekomen met een vrachtwagen. Daarbij vielen 21 doden.