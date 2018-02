Vier gewonden bij knallende ruzie in Arnhem

Door een uit de hand gelopen ruzie zijn vrijdag vier mensen gewond geraakt in een woning in Arnhem. Een 40-jarige man uit Mook wordt door de politie verdacht van zware mishandeling en poging tot moord.

Meer dan dat er in de woning een "conflict is geweest waarbij de zaak is ge√ęscaleerd", wil de politie niet zeggen. Maar het geweld was dusdanig dat alle vier betrokkenen naar het ziekenhuis moesten. Ze verkeren buiten levensgevaar, zegt de politie. "Het gaat naar omstandigheden goed."

'Traumatische gebeurtenis'

De politie trof in de woning vijf bewoners aan: een man van 49, twee vrouwen van 33 en 51 jaar en twee kinderen. De kinderen zijn ongedeerd maar hebben volgens een politie wel het een en ander meegekregen van het gewelddadige voorval. "Dit moet een traumatische gebeurtenis zijn geweest", zegt de politie.

De man uit Mook, die ook gewond was, werd aangehouden in een willekeurig woonhuis verderop in de wijk. Hij had daar aangebeld en was naar binnen gelopen toen er werd opengedaan.