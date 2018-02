Veel lokale PvdA-afdelingen onder andere naam op kieslijst

Veel lokale PvdA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Plaatselijke PvdA'ers verzinnen uitwegen nu ze op 21 maart een zwaar verlies zien aankomen. De naam PvdA jaagt kiezers weg, zegt een van de raadsleden tegen Trouw.

Zo stapten de leden van de Partij van de Arbeid in Cranendonck over naar de lokale lijst Pro6. Actieve PvdA-leden in het Limburgse Nederweert richtten samen 'Nederweert Anders' op.