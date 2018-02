House of Cards-acteur Reg E. Cathey (Freddy) overleden

De Amerikaanse acteur Reg E. Cathey is overleden, melden Amerikaanse media. Hij leed aan longkanker en was 59 jaar.

Cathey werd bekend door zijn bijrol in de populaire Netflix-serie House of Cards. Daarin speelde hij Freddy, die zijn eigen spareribs-zaak had. Hoofdrolspeler Kevin Spacey kwam daar als Frank Underwood vaak over de vloer en nam hem later aan als tuinman van het Witte Huis.

In 2015 kreeg Cathey een Emmy Award voor zijn acteerwerk in House of Cards. Hij was ook te zien in de serie The Wire, de film Fantastic Four en The Mask.