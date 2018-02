Vredestichter of terroristenbeschermer? Sinn Fein-leider stopt na 35 jaar

Martin Ferris was jarenlang belangrijk adviseur van Adams bij Sinn Fein en zit nog altijd in het Ierse parlement namens de partij. "Hij was een uitzonderlijke leider", zegt Ferris. "Iemand die medeverantwoordelijk is voor de Noord-Ierse vrede."

Ferris en Adams onderhandelden eind jaren 90 met de Britse regering in London. "Het was voor het eerst sinds 1921 dat een Sinn Fein-delegatie in Downing Street kwam. De Britten waren de aartsvijand." Die onderhandelingen lagen dan ook uiterst gevoelig bij de IRA. Die beschouwde vredesbesprekingen als zinloos en hield vast aan de gewapende strijd.

'IRA overtuigd wapens neer te leggen'

"Gerry wist de IRA ervan te overtuigen dat ze een andere weg moesten inslaan. Dat is zijn belangrijkste politieke prestatie, dat hij de IRA zover kreeg niet langer naar de wapens te grijpen."

Veel Britten zien zijn politieke erfenis anders. De IRA pleegde in de jaren 70, 80 en 90 tientallen terreuraanslagen op Britse bodem. Daarbij vielen talloze burgerslachtoffers. De meest bloedige aanslag was in 1974 in Birmingham. Er vielen 21 doden en 182 gewonden.

EĆ©n van de doden was de 18-jarige Maxine Hambleton. Haar zus Julie, inmiddels 55, heeft nog altijd foto's van haar op haar schouw staan. Ook steekt ze nog elke dag een kaarsje voor haar aan. "Maxine was zo'n vrolijke meid. Iedereen hield van haar. Ze had nog een heel leven voor zich."