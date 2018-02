Leider drugskartel Los Zetas opgepakt in Mexico

In Mexico is de vermoedelijke leider van drugskartel Los Zetas opgepakt. Het kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugsbendes van het land en pleegde duizenden moorden.

Jose Maria Guizar Valencia, die zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, werd opgepakt in een uitgaanswijk in de hoofdstad Mexico-Stad. Volgens de politie is hij een van de grootste aanjagers van het drugsgeweld in het land.

5 miljoen dollar

Guizar Valencia leidde het kartel vermoedelijk sinds de arrestatie van zijn voorganger in 2015. De Amerikaanse anti-drugsautoriteiten hadden 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Volgens de Amerikanen is hij verantwoordelijk voor de import van duizenden kilo's cocaïne en crystal meth in de VS.

Ook zou hij achter de dood van duizenden Guatemalteekse burgers zitten in de strijd van Los Zetas om de grensstreek van Mexico en Guatemala in handen te krijgen.