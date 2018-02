NASA kiekt voorbij Pluto verste foto ooit

NASA-sonde New Horizons heeft het record voor de verst gemaakte foto ooit gebroken, op 6,12 miljard kilometer van de aarde. Een wazige afbeelding van twee hemellichamen in de uiterste regionen van ons zonnestelsel verslaat de beroemde Pale blue dot-foto die Voyager 1 in 1990 maakte van de aarde.

New Horizons deed in 2015 onderzoek bij de dwergplaneet Pluto, na een reis van negen jaar naar de dwergplaneet. Toen die missie klaar was, besloot NASA de sonde door te laten vliegen naar de Kuipergordel, het gebied voorbij de laatste planeten van ons zonnestelsel.

Op 1 januari 2019 moet New Horizons aankomen bij zijn bestemming: de ruimterots 2014 MU69 van ongeveer 30 kilometer in doorsnee. Het ruimtevaartuig zal op 3500 kilometer voorbijschieten terwijl hij onderzoek doet.

Op weg naar 2014 MU69 heeft de NASA alvast wat foto's gemaakt van objecten in de Kuipergordel. Ook fotografeerde New Horizons de sterrenhoop Wensput, om de camera goed af te stellen. Met een afstand van 6,12 miljard kilometer van de aarde zijn die verder weg gemaakt dan de 6,06 miljard kilometer van de Pale blue dot.