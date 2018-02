Boeren voelen zich slecht behandeld door het ministerie van Landbouw. 2100 melkveebedrijven zijn op slot gezet, er mag geen dier meer op of van het erf. Onterecht, zeggen tientallen boeren.

"Ik noem het een soort heksenjacht waar ze nu mee bezig zijn", zegt Henny Verhoeven, boerin en bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Ook haar boerderij is geblokkeerd. "Wij worden ten onrechte als fraudeur neergezet."

Het ministerie ging over tot de maatregel omdat er bij de bedrijven onregelmatigheden zaten in de administratie. De boeren worden verdacht van gesjoemel met de registratie van melkkoeien. Ze kunnen zo meer dieren houden dan wettelijk is toegestaan en dat heeft meerdere financiële voordelen.

"Mensen die dat echt hebben gedaan, moeten stevig worden aangepakt", zegt Verhoeven. Maar ze vindt dat minister Schouten (ChristenUnie) nu te veel bedrijven op slot heeft gezet terwijl hier nog onvoldoende aanleiding voor is.

'Geen willekeur'

Het ministerie zegt gedegen onderzoek te hebben gedaan. "We zijn niet zomaar willekeurig die bedrijven gaan blokkeren. Dat hebben we wel gedaan op basis van cijfers die we uit onze controles hebben gehaald", zegt de minister.

Vorige maand waren er nog zo'n 7700 verdachte bedrijven. Zij hadden onnatuurlijk veel tweelingen. Na nieuw onderzoek is het aantal verdachte melkveebedrijven teruggebracht. Nu worden 2100 bedrijven verdacht van fraude, die zijn meteen op slot gezet.

"Een veel te rigoureuze maatregel", stelt Verhoeven. "Op statistieken ben je er gewoon uitgepikt, één fout is genoeg." Haar bedrijf staat op slot omdat een kalfje niet stond geregistreerd bij de RVO, de organisatie die op de koeienadministratie toeziet. "We hadden het afgelopen jaar 195 kalveren, bij 1 is er iets misgegaan."

'Onterecht op fraudelijstje'

Verhoeven is niet de enige die zich benadeeld voelt. Verschillende belangenorganisaties voor boeren kregen vandaag tientallen klachten en extreem veel vragen binnen. Zelf heeft Verhoeven inmiddels zo'n 50 verhalen van klagende boeren ontvangen.

Ook het LTO, een belangenorganisatie voor boeren, kreeg veel negatieve reacties op de maatregel van het ministerie. "Er zijn vandaag zo'n honderd telefoontjes geweest van boeren. Ze waren verontwaardigd, vonden dit niet redelijk", vertelt een woordvoerder. "Dat gaat in heftige termen soms." Boerderij.nl heeft tientallen klachten binnengekregen van boeren die zeggen onterecht op het "fraudelijstje" te staan.