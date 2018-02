Vier gewonden bij geweld in Arnhemse wijk

In Arnhem-Zuid zijn vier gewonden gevallen bij een geweldsincident. Alle vier zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn is niet duidelijk, schrijft Omroep Gelderland. Een van de gewonden is door de politie aangehouden.

Aanvankelijk vond de politie in een woning in de wijk De Laar-West drie gewonden. Even later werd in een woning iets verderop nog een gewonde man gevonden. Deze man is als verdachte aangehouden. Volgens de politie was het huis waar hij werd gearresteerd niet zijn eigen huis.

Wat er precies is gebeurd in Arnhem kan de politie nog niet zeggen. Volgens andere media zeggen buurtbewoners dat er sprake is geweest van een steekpartij.