VerkiezingsVlog #4: Buma's nieuwe politieke woord en Denk levert niet

Deze week gingen verkiezingsvloggers Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp naar Amsterdam. Is die stad nou echt zo druk? Ze praatten met de Amsterdamse lijsttrekkers van de VVD, GroenLinks en D66. Die van Denk kwam niet opdagen, maar Vincent en Xander konden tijdens het wachten wel even het Denk-kantoor bekijken.

Verder leerden de vloggers deze week een nieuw woord: 'krenten-in-de-papdemocratie'. Van niemand minder dan Sybrand Buma van het CDA. Hij is er trots op dat zijn partij in 332 van de 335 gemeenten meedoet aan de verkiezingen, maar vindt het een gevaarlijke trend dat partijen alleen maar meedoen op de plekken waar ze denken te winnen. "Als we een soort krenten-in-de-papdemocratie krijgen, dan vind ik dat echt fout. Dat is een woord hè?"

Ook in VerkiezingsVlog #4: de 'verkeerde' politieke antenne van PvdA'er Marleen Barth en carnavalsvierders die in Den Haag op feestelijke wijze pleitten voor een officiële vrije dag. En natuurlijk weer een overzicht van de leukste lokale verkiezingsfilmpjes.