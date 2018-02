Door een faillissement je baan kwijt? Er is altijd plek in de zorgsector

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil "alles uit de kast trekken" om het personeelstekort in de zorgsector tegen te gaan. Een van de maatregelen die hij neemt, is actief nieuwe werknemers werven bij mensen die net zijn ontslagen in andere sectoren.

"Je ziet regelmatig berichten over faillissementen voorbijkomen", zegt De Jonge in het wekelijkse gesprek met de minister-president, dat de vicepremier deze week van premier Rutte overnam. "Laatst nog van de Kijkshop, eerder van de V&D. Waarom bellen we in zo'n geval niet de curator? Misschien worden er wel mensen ontslagen die we heel goed kunnen omscholen voor de zorg."

Volgens De Jonge moet iedereen op zijn netvlies krijgen dat er in de zorg altijd ruimte is voor nieuwe medewerkers, in iedere regio. "De zorg is met 1,16 miljoen werknemers de grootste werkgever van Nederland. Maar als we niks doen, komen we in 2022 zo'n 100.000 tot 125.000 mensen tekort."

Herintreders

De minister is bezig met een actieplan, waarvan de omscholing van ontslagen medewerkers uit het bedrijfsleven een onderdeel is. Ook wil De Jonge inzetten op loopbaanoriƫntatie. "We moeten zorgen dat jonge mensen zien hoe mooi het werk in de zorg eigenlijk is." Dat geldt ook voor mensen die ooit al in de zorg werkten. Minister De Jonge hoopt dat hij deze herintreders kan verleiden om weer voor een zorgberoep te kiezen.

Ook wil hij kijken of parttimers, die nu een paar uur per week in de zorg werken, misschien een of twee uur extra kunnen gaan werken. Al die uren bij elkaar opgeteld, kunnen al zo'n 15.000 banen schelen, denkt De Jonge.

Toverstokje

"Maar", zegt hij ook, "ik weet niet of het helemaal gaat lukken om het tekort helemaal op te lossen." Er ligt geen toverstokje op het ministerie. Maar ik wil alles op alles zetten om te zorgen dat de voorspelling over het personeelstekort in 2022 niet uitkomt."

In 2018 trekt het kabinet 435 miljoen euro extra uit voor de verpleeghuiszorg. Uiteindelijk moet dat bedrag oplopen tot 2,1 miljard euro per jaar. Minister De Jonge zei in december al dat dat geld moet worden besteed aan extra personeel. Met de 435 miljoen euro van 2018 kunnen volgens hem zo'n tienduizend nieuwe zorgverleners worden aangetrokken.