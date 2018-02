'D66 gebruikt Forum als trampoline voor gemeenteraadsverkiezingen'

De aanval door Ollongren staat niet op zichzelf. De fractieleider van D66 in Amsterdam, Reinier van Dantzig, zei in het Parool dat hij misselijk wordt van "het racistische Forum voor Democratie". En Tweede Kamerlid Jan Paternotte antwoordde op de vraag of hij Baudet racistisch vindt: "Als het kwaakt als een eend, is het meestal een eend".

"Hij durft het net niet hardop te zeggen, maar op deze manier zeg je het toch", vindt Vullings. "Ze hebben vol de aanval gekozen".

D66 heeft veel baat gehad bij de jarenlange tweestrijd met de PVV in de Tweede Kamer, stelt Van Weezel. "Alexander Pechtold heeft mij eens verteld over zijn strategie. Zodra Wilders naar de microfoon ging, liep hij mee, wetende dat Wilders het NOS Journaal van 20.00 uur zou halen. Wie was de enige andere politicus die je dan ook in het Journaal zag? Jawel, Alexander Pechtold."

Succesvolle strategie

De strategie was succesvol, meent Van Weezel. "Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg D66 in Amsterdam veel stemmen van Marokkaanse kiezers, die eigenlijk maar twee politici kenden van tv: Wilders en Pechtold."

In Amsterdam wordt het spannend of D66, nu de grootste partij in de hoofdstad, GroenLinks kan verslaan bij de verkiezingen in maart. "Eigenlijk is de werkelijke tweestrijd met GroenLinks", zegt Vullings. "In feite gebruik je de strijd met het Forum voor Democratie dus als een trampoline. Ik vraag mij dan wel af: gaat het nou om het bestrijden van ideeën, of probeer je alleen maar groter te blijven dan GroenLinks? Waarschijnlijk beide."