Grote belangstelling voor pas ontdekte bunker in Scheveningen

Journalisten mochten vandaag al even een kijkje nemen in de bunker, onder wie onze verslaggever Joris van de Kerkhof. "Oppassen mensen, let op je hoofd", roept de gids bij de wat lage ingang van het betonnen bouwsel. "Dat noemen we het bunkergevoel, als je je kop stoot. Da's niet prettig."

De gids laat zien waar het geschut stond en waar de soldaten sliepen. "Zes man sliepen hier." En er was elektra. De bunkers waren gewoon aangesloten op het gemeentelijk energiebedrijf. "Tot eind 1944 werden de elektriciteitsrekeningen netjes betaald."

Wie het zelf wil zien, moet morgen naar de open dag. "Daarna gaan de bouwvakkers door met het werk aan de noordelijke boulevard, dus wordt de bunker weer afgedekt met zand", aldus de wethouder.