EU waarschuwt voor harde brexit zonder overgangsperiode

Er kan alsnog een harde brexit komen, zonder overgangsperiode. Daarvoor waarschuwt EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Een nieuwe onderhandelingsronde tussen de Britten en de EU is in mineur geëindigd: de partijen blijven het over veel zaken oneens.

Daarmee is het optimisme dat er in december nog was over de brexit-onderhandelingen alweer voorbij. Toen spraken de Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie nog af dat er een overgangsperiode zou komen, zodat burgers en bedrijven zich beter kunnen voorbereiden op de brexit. Over de voorwaarden van zo'n overgangsperiode moet nog wel gesproken worden.

Volgens Barnier is het moeilijk om het over die voorwaarden eens te worden. Zo willen de Britten niet toezeggen dat EU-burgers die tijdens de overgangsperiode naar Groot-Brittannië verhuizen, dezelfde rechten krijgen als de mensen die dat daarvoor deden. Ook willen de Britten een bezwaarprocedure tegen nieuwe EU-regelgeving waarin ze geen zeggenschap hebben gehad. Tenslotte willen de Britten de mogelijkheid om zich bij nieuwe EU-samenwerking aan te sluiten, als ze dat willen.