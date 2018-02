Meisjes 'buitensporig agressief' tegen agenten na vechtpartij op school

Bij een uit de hand gelopen vechtpartij voor een middelbare school in Zaandam zijn drie minderjarige meisjes opgepakt. De tieners van 13, 14 en 15 jaar waren volgens de politie buitensporig agressief tegen agenten, die zij uitscholden voor "kankerpolitie". Het 14-jarige meisje trapte een agent vol in zijn gezicht.

De vechtpartij begon op straat bij het Pascal College. De pubers hadden volgens de politie ruzie gekregen, nadat een meisje was bedreigd via sociale media. "Toen de collega's bij de school kwamen was de ruzie al behoorlijk uit de hand gelopen", schrijft de politie. "Een gesprek was niet mogelijk." Agenten zijn bedreigd, uitgescholden en getrapt. Twee politieagenten hebben aangifte gedaan.

Volgens de leiding van het Pascal College was er van een uit de hand gelopen vechtpartij zeker geen sprake en waren er in elk geval geen leerlingen van de school bij het incident betrokken, maar een groepje "sensatiezoekers" van buiten. Die zochten de confrontatie met leerlingen, maar nadat een moeder van een van de leerlingen de politie had gebeld, konden de schoolleiding en agenten snel reageren.

Toen de agenten aan de jongeren vroegen om te vertrekken, gingen twee jongeren met de agenten op de vuist, meldt het Pascal College.