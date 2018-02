Wekdienst 9/2: Spelen beginnen in Pyeongchang en weer shutdown in VS

Wat heb je gemist?

In de VS is opnieuw een shutdowningegaan. De Senaat had tot middernacht lokale tijd (06.00 uur in Nederland) om akkoord te gaan met het voorstel voor de overheidsbegroting, maar het debat werd geschorst tot één minuut na middernacht. Een shutdown betekent dat veel overheidsinstellingen dichtgaan, omdat de federale overheid geen geld meer heeft te besteden.

Aanleiding voor de schorsing is het protest van de Republikeinse senator Rand Paul. Hij hield de stemming tegen, omdat het voorstel voor de begroting volgens hem zal leiden tot grote tekorten.

Anders nieuws uit de nacht: