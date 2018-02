2016 was recordjaar voor concerten

In 2016 is een recordaantal mensen naar een concert geweest. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken. Dat is meer dan in het voormalige recordjaar 2009 en een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met het stijgende aantal bezoekers voor concerten, stegen ook de inkomsten uit de entree, garderobe en merchandising. In 2016 waren deze inkomsten 22 procent hoger dan in 2012. Vooral de horeca boerde goed: de opbrengst ging met ruim een kwart omhoog ten opzichte van 2012.

Amsterdam populair

De meeste voorstellingen en concerten waren in Amsterdam. In totaal waren daar meer dan 10.000 professionele podiumkunstvoorstellingen, een vijfde van het landelijke aanbod. Van alle concertbezoeken was zelfs 38 procent in de hoofdstad. Daar staan ook populaire poppodia als de AFAS Live, Amsterdam Arena en de Ziggo Dome.

In totaal waren er bijna 20.000 concerten in ons land; ruim 12 procent meer dan in 2012. Dat jaar was een dieptepunt qua aantal concerten. Een jaar later werden de aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector van kracht. Dat zorgde voor een dieptepunt in het aantal mensen dat werkte in de podiumkunsten als werknemer, ingehuurde kracht, vrijwilliger of stagiair.