Jongeren bijgepraat over oorlog: 'Mijn grootouders zijn weggehaald en vermoord'

Aran is een van de scholieren die meedoet. Hij zit op het Montessori College Oost in Amsterdam en zag Jaap Wertheim vandaag voor het eerst. "Ik wist niet hoe hij eruitzag. Het is een echte grapjas, vertelt hij. "We zijn gaan praten over het verleden én de toekomst. En hij heeft me foto's laten zien. Dat hadden we namelijk al in de brieven met elkaar afgesproken", zei hij het radioprogramma Nieuws en Co.

"Het was heel boeiend om zo'n jongen met een vluchtelingenachtergrond te zien", legt Wertheim uit. "Nu heeft hij kennisgemaakt met wat er lang geleden is gebeurd." Hij heeft een klik met Aran. "Een leuk joch die zegt dat hij terug wil naar Irak. Opbouwen, helpen en verbeteren. Daarom doen wij dit ook. Om de jongelui te laten realiseren dat het kennelijk niet altijd gebruikelijk is dat je geholpen wordt."