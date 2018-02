Veel vragen en grappen over Duits ministerie voor Heimat

In Duitsland zijn ze na het sluiten van een regeerakkoord alvast begonnen met het verdelen van de ministerposten. Daarbij krijgt een opvallende beslissing bijzonder veel aandacht: het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgebreid met de portefeuille Heimat. Een ministerie van Thuis zou een niet helemaal treffende vertaling kunnen zijn. Welke verantwoordelijkheden eronder gaan vallen is nog niet duidelijk, maar de kritiek is er niet minder om.

'Heimat', dat moeilijk te vertalen is, is een gangbaar begrip in Duitsland. Het verwijst doorgaans naar een gebied of cultuur waar men een emotionele band mee heeft. Maar Heimat is in een bepaalde context ook beladen. De nazi's gebruikten het veelvuldig. Tegenwoordig hoor je het vooral bij rechts-populistische partijen en bewegingen en dan vaak in relatie tot de angst voor het verlies van de Duitse identiteit door de komst van de vele vluchtelingen.

Ongevoelig en misplaatst

Daarom ook veel verontwaardiging uit linkse kringen. Bij de Berlijnse afdeling die Linke noemen ze de beslissing "op z'n minst ongevoelig, zo niet volledig misplaatst". Een politica van de Groenen schrijft: "In hemelsnaam Nee! Een Heimat-ministerie. We zijn hier toch niet in Beieren of bij Trump? Heb nu alle respect voor de GroKo (coalitie CDU/CSU en SPD) verloren."