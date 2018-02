Vijf jaar geëist tegen pooier voor mensenhandel, uitbuiting en dwang

Het slachtoffer, Sandra, was 22 jaar toen zij de man leerde kennen. Hij vertelde haar dat ze in korte tijd veel geld kon verdienen in de prostitutie. Dat geld zou hij investeren in een bedrijfje dat hij met de vrouw wilde oprichten. Ze woonden samen in Deventer.

Als pooier regelde hij volgens Justitie het vervoer, de afspraken via seksadvertenties op internet en eventuele hotelkamers, schrijft RTV Oost.

Slaaf

Ze moest vaak meerdere klanten per dag afwerken, soms zelfs zeven. Ze moest 24 uur per dag beschikbaar zijn. Volgens een getuige gebruikte hij haar als slaaf.

Het verdiende geld moest zij allemaal afgeven. De man bepaalde hoe vaak ze moest werken en had haar pinpas en pincode. Bovendien had hij haar afhankelijk gemaakt van drugs.

De man liet het slachtoffer ook op haar naam telefoonabonnementen afsluiten, die hij vervolgens doorverkocht. Hierdoor raakte de vrouw- die verliefd was op de man en zijn naam in haar lies had getatoeëerd - in de schulden.

5 gram cocaïne

De man had geen legale inkomsten; met haar geld voorzag hij in zijn levensonderhoud en betaalde hij zijn 5 gram cocaïne per dag.

De pooier is al eerder veroordeeld voor mensenhandel, tot bijna twee jaar cel. Toen hij uit voorlopige hechtenis werd vrijgelaten, benaderde hij de vrouw en ging door met zijn praktijken.

De rechtbank in Zwolle doet over twee weken uitspraak.