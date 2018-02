'Mensen met beperking moeten zoals iedere Nederlander kunnen stemmen'

Quirine Eijkman, vice-voorzitter van het College voor de Rechten van de mens, adviseert in het NOS Radio 1 Journaal meer trainingen te geven aan stemlokaalmedewerkers. Bijvoorbeeld over hoe zij personen met een handicap beter kunnen helpen. Volgens Eijkman weten medewerkers vaak niet dat het hen is toegestaan iemand in het stemhokje te helpen bij het invullen van een stembiljet. Ook mogen mensen met een lichamelijke beperkingen zich door een vriend of familielid laten helpen bij het stemmen.

Mensen die tegen problemen aanlopen bij het stembureau, kunnen online via het meldpunt hun ervaringen delen. Het meldpunt is bedoeld om inzicht te krijgen in de knelpunten waar beperkten tijdens het stemmen mee te maken krijgen.

Grootste klachten

Vorig jaar werd het meldpunt voor het eerst ingesteld tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Het College wil kijken of dezelfde problemen die een jaar geleden speelden nog steeds spelen.

Destijds was een van de grootste klachten dat mensen met een verstandelijke beperking niet onder begeleiding mochten stemmen. Hulp in het stemhokje is nu alleen nog toegestaan bij lichamelijke beperkingen, zoals blindheid. Eijkman: "Mensen met een geestelijke beperking mogen nog niet geholpen worden in het stemhokje. En dat vereist het Mensenrechtenverdrag wel."

Alleen door middel van een wetswijziging is het mogelijk om verstandelijk beperkten beter te ondersteunen in het stemhokje. "Wij hopen dat mensenmet een geestelijke beperking ook gewoon kunnen stemmen, net zoals iedere Nederlander", zegt Eijkman.