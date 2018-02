Boeren reageren vol onbegrip op cijfers koeienfraude

Boeren vinden de cijfers over de koeienfraude onwaarschijnlijk hoog. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder boerenbedrijven.

"We hebben niet het idee dat het zo woest of idioot is", zegt boerin Hendrika de Jong uit het Friese Tijnje. "Begrijp me niet verkeerd: ieder geval is er één te veel. Maar straks blijken het er maar een paar te zijn. Nu wordt de hele sector er op aangekeken."

2100 boerderijen gaan 'op slot' omdat ze hun administratie niet op orde hebben, maakte het ministerie van Landbouw vandaag bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben de melkproductie van boerderijen en het aantal geregistreerde koeien grondig bekeken. Zo kwamen ze verdachte boerderijen op het spoor.

Gekort op subsidies

De 2100 verdachte boerderijen mogen voorlopig geen dieren meer aan- of afvoeren. Ook kunnen bedrijven worden gekort op hun subsidies. De hoogte van deze korting hangt af van de omvang van de overtreding.

Sommige boeren vinden dat de NVWA te vroeg met fraudecijfers komt. Ze verwachten dat het aantal daadwerkelijke fraudegevallen veel lager is; het gaat nu nog om vermoedens. Niet alle verdachte bedrijven zullen ook in werkelijkheid hebben gefraudeerd, zeggen boeren.

DNA-onderzoek

Op diverse internetfora staan inmiddels verhalen van boeren wiens bedrijf geblokkeerd werd omdat er iets mis is met hun administratie. Deze boeren claimen dat ze niet frauderen. Ze hadden bijvoorbeeld de geboorte van een kalf nog niet opgegeven.

Een 'op slot' gezet bedrijf moet aantonen dat het niet fout zat; het moet de koeienadministratie kloppend maken. Bedrijven moeten bijvoorbeeld met DNA-onderzoek aantonen dat een koe inderdaad een tweeling heeft gekregen.