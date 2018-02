Fotografen achteloos met privégegevens BN'ers

De privégegevens van bekende Nederlanders zijn tien jaar lang voor iedereen te bekijken geweest door een beveiligingsfout van de showbizzfotografen Peter en Edwin Smulders.

Volgens RTL Nieuws ging het om de privégegevens van honderden BN'ers, zoals adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, kentekenplaten, namen van partners en kinderen en andere privé-informatie. De server van Peter en Edwin Smulders was namelijk niet beveiligd met een wachtwoord. Daardoor kon iedereen alle inhoud van de server bekijken. Nadat RTL bij de familie melding had gemaakt van de beveiligingsfout, werd het gedicht.

Het gaat om gegevens van onder anderen Gordon, Ruud Gullit, prinses Christina en Wilfred Genee. Ook namen als Hans Kraay jr., Daphne Deckers en Xander de Buisonjé komen volgens RTL voor op de server. In het hele adressenbestand stonden 419 mensen, volgens RTL het voor het overgrote deel BN'ers.

Niet actueel

Peter Smulders zegt in een verklaring dat de bescherming van een back-upsysteem niet op orde is geweest. "Daar is op ingebroken en bij die inbraak is een oud adressenbestand uit 2008 buitgemaakt. De fout is bij onze hostingpartij direct hersteld. Zo'n zestig adreskaarten bevatten informatie van bekende Nederlanders, en die is waarschijnlijk niet meer actueel."

Zijn zoon Edwin Smulders noemt de zaak een storm in een glas water. "Bij bijvoorbeeld Linda de Mol ging het om kentekens van haar auto, maar dat was van voor 2008. Bij Gordon ging het om een telefoonnummer, maar die verandert ongeveer drie keer per jaar van nummer. Dus dat klopt ook niet meer." Hij zegt ook dat er voor 23 januari nooit ingelogd is op de website. "Met drie ip-adressen is er gezocht. En vooral gisteren is er heel druk gezocht, door RTL."

Eerder zei Peter Smulders bij RTL er "geen verstand" van te hebben. Presentator Wilfred Genee noemde het een "verbazend laconieke reactie". "Als je als fotograaf contact opbouwt met mensen, verwacht je dat ze er zorgvuldiger mee omgaan. Ik ben niet in shock, in deze tijd is er heel veel op internet te vinden. Maar de laconieke reactie valt me tegen."