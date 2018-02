Omgeving kliniek Den Dolder blijft permanent beveiligd

De permanente beveiliging op het terrein en in de omgeving van de kliniek in Den Dolder blijft van kracht. De 24/7-beveiliging werd eind vorig jaar ingesteld na de dood van Anne Faber. Zij was verkracht en vermoord door Michael P., die werd behandeld in de kliniek.

De permanente inzet van vaste beveiligers en buurtcoaches is een van de punten van het verbeterplan, dat de kliniek vandaag heeft bekendgemaakt. Het plan heeft de zegen van de inspecties van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid.

Vast personeel

Een ander onderdeel van het plan is dat er meer met vast personeel wordt gewerkt en het aantal invalkrachten tot een minimum wordt beperkt. Er zijn twee extra mensen aangesteld om personeel te werven.

Verder krijgt de aanpak van drugsproblemen meer aandacht. Verslavingsziekten worden intensiever behandeld en drugscontroles worden verscherpt. Om de kans op succes van het zerotolerancebeleid tegenover drugs te vergroten, wordt de kennis van de medewerkers over verslaving vergroot.

Hoveniersopleiding

De inspecties vroegen de kliniek eind november om een verbeterplan. Uit onderzoek was gebleken dat er veel werd gewerkt met ingehuurde krachten met te weinig kennis en ervaring en dat de werkdruk voor de vaste medewerkers extreem hoog was. Ook konden patiënten te makkelijk aan drugs komen. Krantenberichten over relaties tussen patiënten en personeel werden niet bevestigd.

Minister Dekker besloot naar aanleiding van het onderzoek dat de kliniek in Den Dolder voorlopig geen zwaar psychiatrische patiënten mocht opnemen.

Michael P. werd behandeld in de kliniek omdat hij in 2011 op gewelddadige wijze twee meisjes had verkracht. Hij mocht buiten de kliniek komen. Voor een opleiding tot hovenier bezocht hij een avondschool in Houten.