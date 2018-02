OM wil boete van 1400 euro voor aanvaring stuw Grave

De schipper die eind 2016 tegen een stuw bij Grave aanvoer en veel schade veroorzaakte, heeft van het Openbaar Ministerie een transactie van 1400 euro aangeboden gekregen. Dat is de hoogst mogelijke boete voor de overtreding waar hij schuldig aan bevonden wordt. Als hij met de straf instemt, is de zaak afgedaan.

De man heeft volgens het OM de regels voor de binnenvaart overtreden. Het OM verwijt de schipper dat hij geen contact heeft opgenomen met de sluismeester om zijn komst aan te kondigen. Op het moment dat de stuw van de Thompsonbrug werd geramd, was het schip geladen met 2000 ton benzeen. Uit metingen is vastgesteld dat er geen ontploffingsgevaar was. Het OM laat het daarom bij een geldboete.

Volgens het OM heeft "een veelheid van factoren" bijgedragen aan de botsing. Zo was er door de dichte mist weinig zicht en waren de borden aan de oever niet zichtbaar. De schipper maakte daarom gebruik van een elektronische kaart, waarvan de navigatiepijl verkeerd om in de kaart was geplaatst.